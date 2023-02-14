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Энергосистема третий день подряд работает без дефицита – Укрэнерго

Вторник, 14 февраля 2023, 11:13 - Экономическая правда

В энергосистеме третий день подряд отсутствует дефицит в результате усиленной работы гидроэлектростанций, почти вся Украина сейчас со светом.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Потребление электроэнергии находится на уровне рабочего дня понедельника и остается существенным. Несмотря на это, дефицит мощности в энергосистеме пока отсутствует: электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление. 

Как отмечает Укрэнерго, был выведен в ремонт энергоблок на одной из электростанций, однако это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций, которые из-за половодья имеют достаточно ресурсов. Также продолжается импорт электроэнергии из Словакии. 

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодня не доводились, следовательно плановых отключений света также нет. В то же время, предупреждает Укрэнерго, они возможны в случае роста потребления. В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют незначительные сетевые ограничения. Замеры фактического потребления в областях проводятся в соответствии с графиком.

Кроме того, энергетики продолжают ремонтные работы на ряде поврежденных в результате обстрелов электростанций и на всех поврежденных объектах магистральных сетей "Укрэнерго" для устранения сетевых ограничений и передачи необходимого объема электроэнергии от генерации к потребителям.

Сейчас более 10 ГВт установленных в Украине мощностей недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. 

Напоминаем:

Последний раз отключения электроэнергии применялись в областях Украины в субботу, 11 февраля, после очередной массированной атаки россиян. В воскресенье и понедельник дефицита в энергосистеме также не было.

Экономическая правда
Укр / Рус
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