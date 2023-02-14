Энергосистема третий день подряд работает без дефицита – Укрэнерго

В энергосистеме третий день подряд отсутствует дефицит в результате усиленной работы гидроэлектростанций, почти вся Украина сейчас со светом.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Потребление электроэнергии находится на уровне рабочего дня понедельника и остается существенным. Несмотря на это, дефицит мощности в энергосистеме пока отсутствует: электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление.

Как отмечает Укрэнерго, был выведен в ремонт энергоблок на одной из электростанций, однако это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций, которые из-за половодья имеют достаточно ресурсов. Также продолжается импорт электроэнергии из Словакии.

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодня не доводились, следовательно плановых отключений света также нет. В то же время, предупреждает Укрэнерго, они возможны в случае роста потребления. В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют незначительные сетевые ограничения. Замеры фактического потребления в областях проводятся в соответствии с графиком.

Кроме того, энергетики продолжают ремонтные работы на ряде поврежденных в результате обстрелов электростанций и на всех поврежденных объектах магистральных сетей "Укрэнерго" для устранения сетевых ограничений и передачи необходимого объема электроэнергии от генерации к потребителям.

Сейчас более 10 ГВт установленных в Украине мощностей недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага.