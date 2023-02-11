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На Харківщині застосували аварійні відключення, в чотирьох областях діють мережеві обмеження – “Укренерго”

Субота, 11 лютого 2023, 12:00
 
getty images

Після чергової атаки ракет та дронів ситуація в енергосистемі залишається складною, але контрольованою, на Харківщині через пошкодження енергетичних об’єктів застосовані аварійні відключення. 

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"В Харкові у зв’язку з пошкодженням енергетичних об’єктів застосовані аварійні відключення. Також через  мережеві обмеження, які введені після пошкодження ворогом об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення в Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та м.Київ", – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що вночі, 11 лютого відбулась 17 атака ворожих дронів в південному та південно-східному регіонах. Внаслідок чого, знову є влучання по теплоелектростанціях та об’єктам магістральних  мереж.

В ДТЕК також підтвердили влучання у дві ТЕС компанії, які вже зазнавали атак того дня. Внаслідок терористичних ударів обладнання ТЕС було суттєво пошкоджено. 

В Укренерго додають, що на Одещині фахівцям вдалося ввести в роботу частину обладнання, роботи над поверненням регіону енергоживлення продовжуються. 

Нагадаємо:

Дві з трьох діючих українських АЕС - Рівненська та Південноукраїнська - знизили виробництво електроенергії в якості запобіжного заходу через обстріли. Нестабільність в електромережі, спричинена обстрілами, також призвела до зупинки одного з енергоблоків Хмельницької АЕС.

Масштаб пошкоджень унаслідок атаки РФ по енергоінфраструктурі України 10 лютого значний: росіяни змогли пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій. 

Під час атаки РФ 10 лютого основною ціллю Росії знову були електростанції та об’єкти високовольтної мережі. Найбільш складна ситуація наразі на Харківщині - зараз там тривають аварійні відключення. 

Укренерго електроенергія ДТЕК
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