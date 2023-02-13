Дефіциту в енергосистемі немає, крім Одещини всі області зі світлом – Укренерго

Попри те, що з початком робочого тижня традиційно зросло споживання електроенергії, наявної потужності достатньо для покриття потреб споживання, тож дефіцит відсутній.

Про це повідомляє Укренерго.

У понеділок в Україні не застосовуються планові відключення світла, заміри фактичного споживання в областях проводяться відповідно до графіка. Єдиний виняток – ситуація в Одесі, де діють графіки погодинних відключень через пошкоджену мережеву інфраструктуру.

Крім того, у Київській області та столиці, а також у Хмельницькій, Житомирській областях у міру зростання споживання теж можливе застосування планових відключень для уникнення ризику перевантаження обладнання.

Відсутність дефіциту пояснюється тим, що після ремонтів у роботу включено додаткові енергоблоки на декількох теплоелектростанціях (ТЕС). Відтак зросло виробництво електроенергії в енергосистемі, яке повною мірою покриває споживання.

Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції. Збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Додатково триває імпорт електроенергії зі Словаччини.

На низці електростанцій, пошкоджених під час ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонти. Також ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах магістральних мереж, пошкоджених внаслідок російських атак, задля усунення мережевих обмежень та передачі електроенергії від генерації до споживачів.