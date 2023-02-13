Минцифры просит НБУ ускорить процесс развития е-гривни

Министерство цифровой трансформации обратилось к Нацбанку Украины с просьбой ускорить процесс развития электронной гривни.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

У министра спросили, развивается ли сейчас как-то проект е-гривни.

"Он развивается, недавно мне презентовали на базе продукта Stellar электронную гривну. Они разработали первые транзакции на блокчейне, как можно отследить движение этих средств. Я написал письмо в Нацбанк о том, что надо ускорить процесс развития электронной гривни.

По законодательству, в 2024 году НБУ уже должен запустить пилоты, но мы хотим запустить уже в этом году, а не откладывать на следующий. Поэтому идет коммуникация с Нацбанком и бизнесом, это тоже безвозвратно произойдет", - ответил Федоров.

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Напомним: