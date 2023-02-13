Минцифры просит НБУ ускорить процесс развития е-гривни
Министерство цифровой трансформации обратилось к Нацбанку Украины с просьбой ускорить процесс развития электронной гривни.
Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
У министра спросили, развивается ли сейчас как-то проект е-гривни.
"Он развивается, недавно мне презентовали на базе продукта Stellar электронную гривну. Они разработали первые транзакции на блокчейне, как можно отследить движение этих средств. Я написал письмо в Нацбанк о том, что надо ускорить процесс развития электронной гривни.
По законодательству, в 2024 году НБУ уже должен запустить пилоты, но мы хотим запустить уже в этом году, а не откладывать на следующий. Поэтому идет коммуникация с Нацбанком и бизнесом, это тоже безвозвратно произойдет", - ответил Федоров.
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Напомним:
В ноябре 2022 года Национальный банк представил проект концепции цифровой гривни, которая призвана выполнять все функции денег и дополнять в этом наличную и безналичную форму гривни.
Сообщалось, что в Минцифры могут провести эксперимент по выплате заработной платы сотрудникам министерства в электронной гривне.
В Нацбанке позитивно оценивают возможность выпуска цифровых денег, которые способны стать равноценным эквивалентом обычной фиатной гривни.
Экономическая правда