Миссия МВФ начала пересмотр мониторинговой программы в Украине

Директорка-распорядительница МВФ Кристалина Георгиева getty images

Миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для подготовки к пересмотру мониторинговой программы.

Об этом сообщила пресс-служба МВФ со ссылкой на заявление постоянного представителя Фонда в Украине Ваграма Степаняна.

"Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями власти Украины с целью подготовки к пересмотру Мониторинговой программы с участием Совета директоров", - заявил Степанян.

В конце декабря руководство МВФ одобрило Мониторинговую программу с привлечением Совета фонда для Украины, которая продлится 4 месяца и станет предпосылкой к новой программе финансирования МВФ.

По данным Bloomberg, новую кредитную программу сроком на три-четыре года МВФ может согласовать до конца марта. В целом программа будет рассчитана на 14-16 млрд долл, из которых в первый год Украина может получить 5-7 млрд долл.

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