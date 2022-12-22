Стали відомі вимоги нової програми МВФ: один з них – реформування податків

Кабінет міністрів України опублікував лист про наміри та меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, у яких закріплено структурні маяки нової програми з МВФ.

Відповідні документи містяться на сайті уряду.

Так, текст меморандуму містить 5 структурних маяків та низку кількісних та індикативних цілей.

Зокрема, в межах Моніторингової програми із залученням Ради фонду Україна має виконати такі структурні маяки:

Розробити план дій із запобігання та погашення заборгованості протягом виконання бюджету на 2023 рік і надалі. Мова йде про заборгованість за деякими видами державних видатків, яка виникла через те, що уряд у першу чергу направляв кошти на фінансування потреб оборони;

Зареєструвати у парламенті три закони щодо збільшення податкових надходжень : закон, про скасування мораторію на податкові перевірки, закон про скасування спрощеної системи оподаткування зі сплатою 2% від доходу, а також закон щодо забезпечення ефективного використання РРО та відновлення відповідальності за порушення у цій сфері. Відповідні закони мають запрацювати з 1 липня 2023 року;

Підготувати концептуальну записку щодо реформування системи соціального захисту та забезпечення адресної підтримки усім соціально незахищеним групам населення, зберігаючи при цьому фіскальну стійкість;

Підготувати технічне завдання з описом методології та процедур майбутньої діагностики банків , яка має виявити їхню потребу у докапіталізації, а також визначити пріоритети у роботі з непрацюючими кредитами;

Призначити наглядову раду Нафтогазу за допомогою прозорого конкурсу.

Усі ці маяки Україна має виконати до кінця січня 2023 року.

Крім цього, програма містить низку зобов'язань України щодо збільшення податкових надходжень, зменшення емісійного фінансування бюджету Нацбанком, підвищення привабливості ОВДП, а також покращення державного управління та прозорості державних інституцій.

Нагадаємо, що 19 грудня МВФ схвалив Моніторингову програму із залученням Ради фонду для України, яка триватиме 4 місяці і стане передумовою до нової програми фінансування МВФ.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Програма МВФ воєнного часу: про що влада домовляється з фондом

Нагадуємо:

Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні у понеділок, 17 жовтня та тривала до 20 жовтня включно.

За підсумками роботи Місія заявила про продуктивні дискусії і продовження роботи над моніторинговою програмою за участю Ради директорів.