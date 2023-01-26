МВФ може надати Україні багаторічний пакет допомоги на суму до $16 мільярдів – Bloomberg

МВФ вивчає можливість надання Україні багаторічного пакету допомоги на суму до 16 мільярдів доларів, який допоможе покрити потреби країни і стане каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, реалізація програми залежить від низки умов, серед яких підтримка країн "Великої сімки", а також донорів і кредиторів України, які гарантують стабільність боргу країни.

За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, план також вимагатиме змін у правилах кредитування МВФ, щоб фонд міг надавати кредити зруйнованій війною країні.

А уряд у Києві повинен буде взяти на себе зобов'язання щодо низки політик, на додаток до успішного завершення чотиримісячної програми МВФ, затвердженої минулого року.

За словами джерел, якщо програма, розрахована на три-чотири роки, загальною вартістю від 14 до 16 мільярдів доларів, буде схвалена, то в перший рік на неї буде виділено від 5 до 7 мільярдів доларів.

За їхніми словами, є надія, що план буде узгоджений до кінця березня, а перший транш надійде в кращому випадку вже у квітні. Очікується, що це також сприятиме збільшенню фінансової підтримки країни з боку державних і приватних кредиторів.

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МВФ "продовжує тісно співпрацювати" з Україною, заявили у Фонді у відповідь на запитання Bloomberg News, додавши, що ця співпраця "може прокласти шлях до повноцінної програми", не уточнюючи деталей, таких як потенційний розмір кредиту.

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Нагадаємо:

Керівництво Міжнародного валютного фонду схвалило Моніторингову програму із залученням Ради фонду для України, яка триватиме 4 місяці і стане передумовою до нової програми фінансування МВФ.

Моніторингова програма за участю ради директорів для України (PMB), яку остаточно затвердив МВФ 19 грудня, у разі її успішного проходження у березні 2023 року може змінитись великою програмою з фінансуванням.

Економічна правда