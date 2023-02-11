На Харьковщине применили аварийные отключения, в четырех областях действуют сетевые ограничения - "Укрэнерго"

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После очередной атаки ракет и дронов ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой, на Харьковщине из-за повреждения энергетических объектов применены аварийные отключения.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В Харькове в связи с повреждением энергетических объектов применены аварийные отключения. Также из-за сетевых ограничений, которые введены после повреждения врагом объектов магистральных сетей, при росте потребления возможны аварийные отключения в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и г. Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью, 11 февраля состоялась 17 атака вражеских дронов в южном и юго-восточном регионах. Вследствие чего, снова есть попадания по теплоэлектростанциям и объектам магистральных сетей.

В ДТЭК также подтвердили попадание в две ТЭС компании, которые уже подвергались атакам в тот день. В результате террористических ударов оборудование ТЭС было существенно повреждено.

В Укрэнерго добавляют, что в Одесской области специалистам удалось ввести в работу часть оборудования, работы над возвращением региона энергопитания продолжаются.

Напомним: