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На Харьковщине применили аварийные отключения, в четырех областях действуют сетевые ограничения - "Укрэнерго"

Суббота, 11 февраля 2023, 12:00
 
getty images

После очередной атаки ракет и дронов ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой, на Харьковщине из-за повреждения энергетических объектов применены аварийные отключения. 

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"В Харькове в связи с повреждением энергетических объектов применены аварийные отключения. Также из-за сетевых ограничений, которые введены после повреждения врагом объектов магистральных сетей, при росте потребления возможны аварийные отключения в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и г. Киев", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что ночью, 11 февраля состоялась 17 атака вражеских дронов в южном и юго-восточном регионах. Вследствие чего, снова есть попадания по теплоэлектростанциям и объектам магистральных сетей.

В ДТЭК также подтвердили попадание в две ТЭС компании, которые уже подвергались атакам в тот день. В результате террористических ударов оборудование ТЭС было существенно повреждено. 

В Укрэнерго добавляют, что в Одесской области специалистам удалось ввести в работу часть оборудования, работы над возвращением региона энергопитания продолжаются. 

Напомним:

Две из трех действующих украинских АЭС - Ровенская и Южноукраинская - снизили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности из-за обстрелов. Нестабильность в электросети, вызванная обстрелами, также привела к остановке одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Масштаб повреждений в результате атаки РФ по энергоинфраструктуре Украины 10 февраля значительный: россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций. 

Во время атаки РФ 10 февраля основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольтной сети. Наиболее сложная ситуация сейчас на Харьковщине - сейчас там продолжаются аварийные отключения.

Укрэнерго электроэнергия ДТЭК
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