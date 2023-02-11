На Харьковщине применили аварийные отключения, в четырех областях действуют сетевые ограничения - "Укрэнерго"
После очередной атаки ракет и дронов ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой, на Харьковщине из-за повреждения энергетических объектов применены аварийные отключения.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"В Харькове в связи с повреждением энергетических объектов применены аварийные отключения. Также из-за сетевых ограничений, которые введены после повреждения врагом объектов магистральных сетей, при росте потребления возможны аварийные отключения в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и г. Киев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ночью, 11 февраля состоялась 17 атака вражеских дронов в южном и юго-восточном регионах. Вследствие чего, снова есть попадания по теплоэлектростанциям и объектам магистральных сетей.
В ДТЭК также подтвердили попадание в две ТЭС компании, которые уже подвергались атакам в тот день. В результате террористических ударов оборудование ТЭС было существенно повреждено.
В Укрэнерго добавляют, что в Одесской области специалистам удалось ввести в работу часть оборудования, работы над возвращением региона энергопитания продолжаются.
Напомним:
Две из трех действующих украинских АЭС - Ровенская и Южноукраинская - снизили производство электроэнергии в качестве меры предосторожности из-за обстрелов. Нестабильность в электросети, вызванная обстрелами, также привела к остановке одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС.
Масштаб повреждений в результате атаки РФ по энергоинфраструктуре Украины 10 февраля значительный: россияне смогли повредить несколько тепловых и гидроэлектростанций.
Во время атаки РФ 10 февраля основной целью России снова были электростанции и объекты высоковольтной сети. Наиболее сложная ситуация сейчас на Харьковщине - сейчас там продолжаются аварийные отключения.