Белый дом отреагировал на заявления РФ о сокращении добычи нефти

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В администрации Байдена считают, что заявления РФ о сокращении добычи нефти являются попыткой кремля превратить энергоресурсы в оружие.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Укринформ".

По его словам, Путин снова стремится превратить энергоресурсы в оружие. Для США подобные заявления РФ не являются "большим сюрпризом".

Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы сбалансировать спрос и предложение на энергетическом рынке в мире.

Кирби отметил, что в США продолжают считать необходимым не позволить не позволить президенту России наживаться на нефти неправомерным способом и финансировать свою армию пользуясь из этого.

Напомним:

Россия заявила о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки (б/с) в ответ на введение потолка цен на нее со стороны стран Большой семерки, рынки отреагировали ростом цен.