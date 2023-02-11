Белый дом отреагировал на заявления РФ о сокращении добычи нефти
В администрации Байдена считают, что заявления РФ о сокращении добычи нефти являются попыткой кремля превратить энергоресурсы в оружие.
Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Укринформ".
По его словам, Путин снова стремится превратить энергоресурсы в оружие. Для США подобные заявления РФ не являются "большим сюрпризом".
Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжат работать с союзниками и партнерами, чтобы сбалансировать спрос и предложение на энергетическом рынке в мире.
Кирби отметил, что в США продолжают считать необходимым не позволить не позволить президенту России наживаться на нефти неправомерным способом и финансировать свою армию пользуясь из этого.
Напомним:
Россия заявила о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки (б/с) в ответ на введение потолка цен на нее со стороны стран Большой семерки, рынки отреагировали ростом цен.
Через четыре дня после того, как G7 ограничила цены на российскую нефть, часть нефти РФ торгуется гораздо ниже порогового уровня, установленного для Москвы.
Страны группы G7 объявили, что согласились установить "потолок цен" на нефть, которая экспортируется из РФ морем, на уровне $60 за баррель.