Минфин РФ до конца года избавится от евро в Фонде нацблагосостояния
Мининстерство финансов РФ в 2023 году сократит до нуля долю евро в Фонде национального благосостояния, в нем останутся только юани, российские рубли и золото.
Об этом заявил министр финансов РФ Владимир Копычев, пишет Forbes Russia.
"Если вопрос - будет ли евро обнулен, то он обязательно будет обнулен в этом году", - сказал мыныстр, отвечая на вопрос, что будет происходить с оставшимися на счетах ФНБ оставшимися средствами в евро.
По его словам, Минфин будет постепенно приводить фонд к новой структуре.
В 2021 году Минфин РФ исключил доллар из состава валют Фонда национального благосостояния РФ - тогда разрешили до 60% активов фонда инвестировать в юани, до 40% - в золото. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно.
"Кроме того, в новой структуре Минфин предусмотрел возможность снижать до нуля долю любого актива и объявил об обнулении остатков фунтов стерлингов и японских иен на счетах ФНБ.
Ведомство сообщило, что продолжает "последовательное сокращение доли валют "недружественных" государств" в структуре активов фонда", - пишет издание.
По данным Минфина РФ на начало февраля, на счетах ФНБ в Банке России размещено €10,46 млрд и 307,44 млрд юаней, 551,27 тонны золота в обезличенной форме и 530,1 млн рублей.
Напомним:
В январе 2023 года Министерство финансов РФ впервые продало 3,6 тонны золота из Фонда национального благосостояния, чтобы покрыть дефицит бюджета.
В январе федеральный бюджет РФ был выполнен с дефицитом в 1,76 трлн рублей (около 25 млрд долларов), при этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей (более 6 млрд долларов), снизившись к январю 2022 года на 46%.
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Экономическая правда