Минфин РФ до конца года избавится от евро в Фонде нацблагосостояния

Мининстерство финансов РФ в 2023 году сократит до нуля долю евро в Фонде национального благосостояния, в нем останутся только юани, российские рубли и золото.

Об этом заявил министр финансов РФ Владимир Копычев, пишет Forbes Russia.

"Если вопрос - будет ли евро обнулен, то он обязательно будет обнулен в этом году", - сказал мыныстр, отвечая на вопрос, что будет происходить с оставшимися на счетах ФНБ оставшимися средствами в евро.

По его словам, Минфин будет постепенно приводить фонд к новой структуре.

В 2021 году Минфин РФ исключил доллар из состава валют Фонда национального благосостояния РФ - тогда разрешили до 60% активов фонда инвестировать в юани, до 40% - в золото. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно.

"Кроме того, в новой структуре Минфин предусмотрел возможность снижать до нуля долю любого актива и объявил об обнулении остатков фунтов стерлингов и японских иен на счетах ФНБ.

Ведомство сообщило, что продолжает "последовательное сокращение доли валют "недружественных" государств" в структуре активов фонда", - пишет издание.