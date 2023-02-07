РФ в январе впервые продала золото из фонда благосостояния для покрытия дефицита бюджета

В январе 2023 года Министерство финансов РФ впервые продало 3,6 тонны золота из Фонда национального благосостояния, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на данные Минфина РФ.

Кроме золота, российский Минфин продал 2,3 млрд китайских юаней.

Вместе с золотом объем продаж составил 38,5 млрд рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета с целью финансирования его дефицита, пояснили в Минфине РФ.

Объем Фонда национального благосостояния РФ 1 февраля составил 10,8 трлн рублей (эквивалент $155,3 млрд), или 7,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год.

При этом месяцем ранее объем фонда составлял 10,4 трлн рублей, прогнозируемого на 2022 год.

"Так, за январь ФНБ вырос на 373 млрд рублей. Объем ликвидных активов фонда составил 6,3 трлн рублей, или $91 млрд, что соответствует 4,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год", - говорится в сообщении.