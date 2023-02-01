"Нафтогаз" дополнительно привлек почти 200 миллионов евро гранта на закупку газа
Правительство Норвегии профинансирует закупку импортного газа для Украины на сумму до 188,8 млн евро, финансирование будет осуществляться через грант ЕБРР.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Соответствующее соглашение 1 февраля подписали председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.
"Это соглашение - свидетельство поддержки, которую оказывает Украине норвежское правительство в непростых условиях. Также мы очень благодарны нашим партнерам из ЕБРР, через которых непосредственно будет осуществляться финансирование, за их помощь и совместную работу над соглашением.
Предоставленный грант дает возможность закупить объем газа, который полностью закрывает все потребности Украины в голубом топливе до конца этого отопительного сезона", - заявил Чернышов.
Это безвозвратное грантовое финансирование, которое поможет Украине оставаться устойчивой несмотря на сложную ситуацию в энергетике, добавили в "Нафтогазе". Оно не предусматривает возврата средств, взыскания каких-либо процентов или сборов с "Нафтогаза" и украинского правительства.
"Наше партнерство с новым руководством "Нафтогаза" очень тесное и крепкое. Мы также благодарны акционеру за создание нового, мощного наблюдательного совета. Это является хорошей основой для будущего сотрудничества", - заявил Маттео Патроне.
Напомним:
Кабмин разрешил "Нафтогазу" привлечь грант ЕБРР на 190 миллионов евро на закупку дополнительного газа
НАК "Нафтогаз Украины" с текущего года начинает заранее готовиться к следующему осенне-зимнему периоду.
"Нафтогаз" во время Всемирного экономического форума в Давосе договорился о финансировании и резервировании дополнительных объемов природного газа на текущий отопительный сезон.
Экономическая правда