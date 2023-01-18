"Нафтогаз" заранее начинает подготовку к зиме 2023-2024 гг.

НАК "Нафтогаз Украины" с текущего года начинает заранее готовиться к следующему осенне-зимнему периоду.

Об этом рассказал глава правления компании Алексей Чернышев в комментарии агентству Интерфакс-Украина в кулуарах "Украинского дома" в Давосе.

"Так будет всегда, начиная с этого года, что будем готовиться мы к двум ОЗУ одномоментно. Мы не можем ежегодно вспоминать в сентябре, что пора и надо где-то брать газ. Мы это делаем заранее. Уже сейчас делаем расчеты на ОЗУ 2023/2024 годов" ", – сказал глава компании.

Чернышев уверен, что следующий отопительный сезон не будет легче нынешнего и Украина должна рассчитывать на собственные силы.

Главным планом на 2023 год он называет увеличение собственной добычи.

"Украина в 2023 году должна быть энергетически независимой страной. И мы этого добьемся. Мы должны увеличивать добычу "Нафтогаза", также должны ее увеличивать частные компании", – сказал Чернышев.

Напоминаем:

"Нафтогаз" во время Всемирного экономического форума в Давосе договорился о финансировании и резервировании дополнительных объемов природного газа на текущий отопительный сезон.

В НАК "Нафтогаз Украины" работают над скорым решением проблем с дефолтом компании и рассчитывают на достижение договоренностей по реструктуризации до конца января.