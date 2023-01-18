"Газа хватит": "Нафтогаз" договорился о резервировании дополнительных объемов газа на отопительный сезон

"Нафтогаз" во время Всемирного экономического форума в Давосе договорилась о финансировании и резервировании дополнительных объемов природного газа на текущий отопительный сезон.

Об этом в Facebook сообщил председатель правления компании Алексей Чернышов.

"Отличные новости из Давоса - газа хватит!

Договорились о резервировании дополнительных объемов газа, необходимых Украине для завершения нынешнего отопительного сезона. Во время Всемирного экономического форума World Economic Forum имел конструктивные встречи с международными учреждениями и ведущими энергетическими компаниями", - написал Чернышов.

Так, по его словам, во время форума были проведены ряд встреч с международными учреждениями и ведущими энергетическими компаниями.

"С Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) договорились о механизмах финансирования закупки необходимых Украине дополнительных объемов газа; с нашими западными партнерами - ЕБРР, Норвегией, США, Германией, Францией, Канадой и Великобританией - о финансировании закупки; с ведущими нефтегазовыми компаниями - о резервировании необходимых объемов", - рассказал он.

Напомним:

НАК "Нафтогаз Украины" в течение недели привлек почти полмиллиарда кубометров газа для прохождения зимнего периода с помощью партнеров.

Так, около 350 млн кубометров поступит от норвежской энергетической компании Equinor, еще 100 млн куб. м газа закуплено за средства ЕБРР у авторизованных продавцов.

Экономическая правда