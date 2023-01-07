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НБУ разрешил банкам покрывать до 50% обязательных резервов за счет ОВГЗ

Суббота, 7 января 2023, 15:07 - Алексей Павлыш

Нацбанк, как и анонсировалось, предоставил возможность банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Так, при формировании ОР во время нового периода их содержания, который начинается с 11 января 2023 года, банки смогут включать в покрытие обязательных резервов бенчмарк-ОВГЗ с международным идентификационным номером (ISIN) UA4000227045", - пояснил регулятор.

Соответствующие ценные бумаги впервые размещались Минфином на первичном аукционе, который состоялся 3 января 2023 года (полуторагодовые ОВГЗ по ставке 19,25% с погашением в августе 2024 года, от их размещения удалось привлечь 1,077 млрд гривен).

"По оценкам НБУ, такой шаг будет способствовать активному участию банков на первичном рынке ОВГЗ и избежанию соответственно эмиссионного финансирования дефицита бюджета в 2023 году и абсорбции части свободной ликвидности банковской системы", - пояснили в НБУ.

Соответствующие изменения приняты решением Правления НБУ от 5 января 2023 года, которое вступает в силу с 10 января 2023 года.

Обязательные резервы - один из традиционных инструментов центральных банков.

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"Его смысл заключается в следующем: банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете средства в объеме, который определяется как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования).

Такая сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования. Это позволяет сглаживать возможные конъюнктурные (непредсказуемые) колебания ликвидности, одновременно обеспечивая эффективное применение самого инструмента по прямому назначению - ограничение части свободной ликвидности банковской системы", - пояснили в НБУ.

Напомним:

В декабре 2022 года НБУ анонсировал введение комплекса мер, направленных на усиление монетарной трансмиссии и активизацию внутреннего долгового рынка.

Одним из них является предоставление возможности банкам покрывать часть ОР за счет бенчмарк-ОВДП. 

Ранее НБУ имплементировал еще одну меру из соответствующего комплекса, повысив нормативы формирования банками обязательных резервов.

Экономическая правда

НБУ банки облигации ОВГЗ
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