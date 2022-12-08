НБУ повысил требования к обязательным резервам банков

Правление НБУ решило повысить требования к обязательным резервам банков для усиления монетарной трансмиссии - нормативы обязательного резервирования по текущим счетам в гривне и в иностранной валюте повышают на 5 п. п.

Об этом во время пресс-брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный.

"Профицит ликвидности в банковской системе в конце года достиг рекордных значений, что замедляет монетарную трансмиссию от июньского повышения ключевой ставки.

В частности, темпы роста банковских ставок по гривневым вкладам не соответствовали ожиданиям, учитывая сохранение значительной разницы между стоимостью банковских обязательств и доходностью активов", - заявили в НБУ.

В условиях повышенных инфляционных и курсовых ожиданий недостаток привлекательных инструментов для гривневых сбережений населения усиливает чувствительность финансовой системы к ситуативным факторам - это создает риски для макрофинансовой стабильности, а значит, такая ситуация требует дополнительных шагов НБУ по стерилизации избыточной гривневой массы, добавили в регуляторе.

"Учитывая это, НБУ повышает нормативы обязательного резервирования по текущим счетам в гривне и в иностранной валюте на 5 п. п.", - отметили в НБУ.

В то же время НБУ позволит банкам покрывать до 50% от общего объема обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВДП.

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Перечень соответствующих ценных бумаг, которые будут включаться в покрытие обязательных резервов, будет определяться отдельным решением Нацбанка на основе предложений Министерства финансов.

Учитывая действующий порядок, банки начнут формировать обязательные резервы в новом объеме с учетом возможности их частичного покрытия ОВГЗ с 11 января 2023 года.

"Такой механизм будет стимулировать банки к расширению портфеля внутренних государственных облигаций, что уменьшит риск возвращения к эмиссионному финансированию дефицита бюджета в следующем году.

После оценки действенности введенных мер и динамики ликвидности банковской системы Национальный банк рассмотрит целесообразность дополнительного повышения нормативов обязательного резервирования", - говорится в заявлении НБУ.

По расчетам НБУ, включение бенчмарк-ОВДП в обязательные резервы позволит Министерству финансов дополнительно привлечь 50 млрд грн.

Экономическая правда