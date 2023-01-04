Первое размещение облигаций в 2023 году: Минфин привлек лишь миллиард

Министерство финансов на аукционах во вторник, 3 января, привлекло от размещения военных облигаций 1,078 миллиарда гривен и повысило ставки облигаций со сроком погашения 1,5 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Первые аукционы ОВГЗ Нового 2023 года принесли более миллиарда гривен!" – говорится в сообщении.

Так, от размещения облигаций со сроком погашения 1,5 года удалось привлечь 1,077 млрд. гривен, ставки выросли с 19% до 19,25%.

От размещения двухлетних облигаций привлекли всего 600 тыс. гривен.

"Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами", - отметили в Минфине.

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