Заседание суда по экстрадиции Жеваго перенесли на 19 января

Французский суд в четверг, 5 января, перенес слушание по экстрадиции украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго в Украину на 19 января.

Об этом сообщает Reuters.

Жеваго в суде заявил, что дело против него является политическим.

"Я прошу вашего разрешения покинуть тюрьму до следующего заседания, и я сделаю все, что вы просили", – сказал он.

Миллиардер предложил внести залог в миллион евро, а также другие гарантии.

"Я впервые в тюрьме. Я не делал тех вещей, в которых меня обвиняют в этом деле, я не заслуживаю этого", – добавил он.

"Он должен иметь возможность продолжать управлять своим бизнесом, своими предприятиями, а в тюрьме это очень тяжело", — заявил один из адвокатов Жеваго Этьен Арно в суде.

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Напоминаем:

27 декабря украинского бизнесмена, экснардепа Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны.

Суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте беглого украинского олигарха Константина Жеваго.

Арестованный во Франции украинский бизнесмен и бывший народный депутат Константин Жеваго покинул пост директора и вышел из совета директоров Ferrexpo.

Ранее Бюро экономической безопасности разоблачило горно-обогатительные комбинаты одного из олигархов в уклонении от уплаты 10 млрд грн налогов. По данным источника ЭП в БЭБ, речь идет о ГОКах Константина Жеваго.

В пресс-службе Жеваго заявили, что информация об открытии БЭБ уголовного дела по уклонению от уплаты налогов компании бизнесмена не соответствует действительности.

В июле 2021 г. сообщалось, что Интерпол объявил олигарха Константина Жеваго в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований.

Тогда прессслужба и адвокаты бизнесмена также отвергли эту информацию из-за отсутствия официальных подтверждений этого заявления от Интерпола.

Ferrexpo принадлежит часть акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Билановского ГОКа. Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Компания Ferrexpo plc бизнесмена Константина Жеваго проиграла апелляцию в судебном споре с бывшими акционерами о признании недействительным договора купли-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК).