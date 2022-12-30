Арест Жеваго: бизнесмен и экснардеп вышел из совета директоров Ferrexpo

Арестованный во Франции украинский бизнесмен и бывший народный депутат Константин Жеваго покинул пост директора и вышел из совета директоров Ferrexpo.

Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

В компании отметили, что после информации из СМИ о задержании бизнесмена и постановлении суда во Франции экстрадиционного ареста, Совет директоров Ferrexpo провел заседание, на котором рассматривал должность Жеваго как директора компании, общался с внешними советниками и представителями Жеваго и членами его семьи, чтобы попытаться прояснить текущую ситуацию.

"Компания сообщает, что господин Жеваго покидает совет директоров Ferrexpo plc… Правление принимает меры, чтобы официально задокументировать его отставку", - говорится в сообщении.

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Напоминаем:

27 декабря украинского бизнесмена, экснардепа Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах по запросу украинской стороны.

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Суд французского города Шамбери вынес решение об экстрадиционном аресте беглого украинского олигарха Константина Жеваго.

Ранее Бюро экономической безопасности разоблачило горно-обогатительные комбинаты одного из олигархов в уклонении от уплаты 10 млрд грн налогов. По данным источника ЭП в БЭБ, речь идет о ГОКах Константина Жеваго.

В пресс-службе Жеваго заявили, что информация об открытии БЭБ уголовного дела по уклонению от уплаты налогов компании бизнесмена не соответствует действительности.

В июле 2021 г. сообщалось, что Интерпол объявил олигарха Константина Жеваго в международный розыск по запросу Государственного бюро расследований.

Тогда прессслужба и адвокаты бизнесмена также отвергли эту информацию из-за отсутствия официальных подтверждений этого заявления от Интерпола.

Ferrexpo принадлежит часть акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Билановского ГОКа. Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Компания Ferrexpo plc бизнесмена Константина Жеваго проиграла апелляцию в судебном споре с бывшими акционерами о признании недействительным договора купли-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК).