Мінфін залучив 13,6 мільярдів від продажу ОВДП: річні облігації розмістити не вдалось

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 20 грудня, залучило від продажу військових облігацій 13,64 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

Так, від розміщення 6-місяних ОВДП під 14% залучили 898 млн грн - ставка лишилась незмінною.

При цьому аукціон з розміщення річних ОВДП завершився безрезультатно - Мінфін відхилив дві заявки на придбання цінних паперів з дохідністю 25% річних. Минулого тижня такі облігації розміщували під 16% річних.

Завдяки розміщенню облігацій з терміном погашення 1,2 роки під 18,5% залучили 3 млрд грн.

Від розміщення облігацій з терміном обігу 1,5 роки під 19% залучили 1 964 млн грн, ставки не змінились.

Від розміщення дворічних ОВДП під 19,5% Мінфін залучив до бюджету 918 млн грн.

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Також від продажу номінованих у доларах США шестимісячних облігацій під 4,,23% річних надійшло $207,99 млн.

Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 13 грудня, залучило від продажу військових облігацій 14,05 мільярда гривень, знизивши ставку за одними з гривневих паперів.

Економічна правда