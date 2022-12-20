Мінфін залучив 13,6 мільярдів від продажу ОВДП: річні облігації розмістити не вдалось
Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 20 грудня, залучило від продажу військових облігацій 13,64 мільярдів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.
Так, від розміщення 6-місяних ОВДП під 14% залучили 898 млн грн - ставка лишилась незмінною.
При цьому аукціон з розміщення річних ОВДП завершився безрезультатно - Мінфін відхилив дві заявки на придбання цінних паперів з дохідністю 25% річних. Минулого тижня такі облігації розміщували під 16% річних.
Завдяки розміщенню облігацій з терміном погашення 1,2 роки під 18,5% залучили 3 млрд грн.
Від розміщення облігацій з терміном обігу 1,5 роки під 19% залучили 1 964 млн грн, ставки не змінились.
Від розміщення дворічних ОВДП під 19,5% Мінфін залучив до бюджету 918 млн грн.
Також від продажу номінованих у доларах США шестимісячних облігацій під 4,,23% річних надійшло $207,99 млн.
Нагадаємо:
Міністерство фінансів на аукціоні у вівторок, 13 грудня, залучило від продажу військових облігацій 14,05 мільярда гривень, знизивши ставку за одними з гривневих паперів.
Економічна правда