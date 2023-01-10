Минюст подал иск в ВАКС о взыскании активов Дерипаски в доход государства

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Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по применению санкций о взыскании активов одного из самых богатых российских олигархов Олега Дерипаски в доход государства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Отмечается, что Дерипаска владеет контролирует или владеет значительными долями групп компаний "Русал" (один из крупнейших мировых производителей алюминия), "Базовый элемент", "Эн+ групп".

Минюст получил информацию, что группа металлургических предприятий "Объединенная компания "Русал" поставляет алюминиевую продукцию предприятиям оборонного комплекса РФ, которые непосредственно осуществляют разработку, производство и поставку для нужд вооруженных сил государства-террориста военной техники, оружия и боеприпасов.

Более того, часть алюминиевой продукции изготавливают из сырья украинского происхождения, а именно производства ООО "Николаевский глиноземный завод"

В Украине через группы связанных компаний Дерипаска владеет значительными активами: ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Глуховский карьер кварцитов", ЧАО "Хустский карьер", ЧАО "Жежелевский карьер", ООО "Гуардон Украины", ООО "Компания "Алюминий Украины", ООО "Сервисный центр "Металлург", ООО "ЧАС ИТ", ООО "Охрана НГЗ", ООО "Центр учета Николаев", Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ", ООО "Запорожалюминторг", АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", нежилой недвижимостью, техникой и др.

По словам заместителя Министра юстиции Ирины Мудрой, к Олегу Дерипаске применены санкции как Украиной, так и США, ЕС, Великобританией, Польшей, Швейцарской Конфедерацией, Австралией и Новой Зеландией.

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 12 октября о санкциях против "младоолигарха" времен Януковича Сергея Курченко, самого Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски и министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева.