"Зерновая инициатива": сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов

В рамках "зерновой инициативы" 18 судов за неделю экспортировали 664 тысячи тонн продовольствия из портов Большой Одессы - это на треть меньше объемов экспорта за позапрошлую неделю. Сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

В частности, 60 тысяч тонн пшеницы отправили в Кению, 56 тысяч тонн - в Бангладеш, 60 тысяч тонн украинского масла - в Индию.

"Сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов - 2,5 судна в сутки. Это показатель, который был еще в начале работы "Зерновой инициативы", когда объемы экспорта были незначительны. В то же время количество судов, которые проходят инспекцию в Босфоре и получают разрешение двигаться под загрузку в украинские порты, также не превышает 3-х судов в сутки", - отметили в министерстве.

Подчеркивается, что в Босфоре российская сторона в СКЦ продолжает блокировать реализацию инициативы и искусственно увеличивать очередь из судов.

По состоянию на 30 января 117 судов ожидают проведения инспекции в территориальных водах Турции (92 - на заход в порты под загрузку, 25 - уже с агропродукцией). За прошедшую неделю состоялось только 20 инспекций при минимально необходимых 84, отметили в МИУ.

Также тормозится регистрация судов для участия в инициативе: из более 80 заявленных судов ежедневно россияне без объяснения причин регистрируют в среднем только 2-3 судна.

"Эти факторы тормозят реализацию "Зерновой инициативы": наблюдаем снижение объемов экспорта почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем, а значит мир недополучает агропродукцию в нужном объеме.

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Подавляющее большинство стран получают ее с огромными задержками во времени из-за простоев судов в Босфоре. Ожидаем реакции партнеров по "Зерновой сделке" - Турции и ООН", - говорится в позиции министерства.

Сейчас в портах Большой Одессы под обработкой 21 судно. На них загружают почти 1 миллион тонн украинской агропродукции. По "зерновому коридору" движутся только 3 судна под загрузку.

"С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 687 судов, которые экспортировали 18,9 миллионов тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. При условии стабильного функционирования "зернового коридора" этот показатель должен был бы составлять более 28 миллионов тонн", - отчитываются в МИУ.

Напоминаем:

В течение января количество выходов судов из украинских портов держалась на уровне 2,7, то есть в среднем это было по 2-3 корабля в день - это один из самых низких показателей за все месяцы существования "зерновой инициативы".

На въезде и выезде в черноморские порты Украины образовалась очередь из 120 судов, а время инспекции судов выросло до 10-15 дней из-за недостаточного количества инспекторов.

Экономическая правда