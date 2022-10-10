Движение в и из украинских портов задерживается из-за очереди из 120 судов: причина

На въезде и выезде в черноморские порты Украины образовалась очередь из 120 судов, а время инспекции судов выросло до 10-15 дней из-за недостаточного количества инспекторов.

Об этом сообщает Financial Times.

В конце прошлой недели количество судов, ожидающих отплытия в украинские порты или из них, достигло рекордной отметки в 120 судов. По данным исследовательской компании SovEcon, время, которое суда вынуждены ждать проверки в мониторинговом центре в Стамбуле, с середины сентября увеличилось до 10-15 дней, по сравнению с пятью-шестью днями в первые шесть недель действия соглашения.

Задержки вызвали призывы к увеличению количества инспекторов, чтобы удовлетворить спрос со стороны большого количества судов, использующих этот маршрут. Украина стремится экспортировать как можно больше зерна, чтобы освободить место в своих элеваторах для нового урожая. По словам двух чиновников, знакомых с ходом сделки, она все больше обеспокоена отставанием в выполнении обязательств.

"Существует определенное разочарование в том, что украинцы явно хотели бы экспортировать как можно больше", - сказал один из них.

Амир Абдулла, представитель ООН, ответственный за координацию Черноморской зерновой инициативы, признал, что пять групп инспекторов, в состав которых входят представители России, Украины, Турции и ООН, пытаются удовлетворить спрос.

"В основном нам нужно, чтобы все стороны согласились, что нам нужно добавить инспекторов", - сказал Абдулла в комментарии Financial Times. Собеседники издания отмечают, что Россия неохотно присылала дополнительных инспекторов, чтобы помочь ликвидировать отставание, что возмутило украинских чиновников.

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"На данный момент нет решения всех членов [мониторингового центра] об увеличении количества инспекций, чтобы избежать дальнейшего скопления судов, ожидающих проверки", - сказал Юрий Васьков, заместитель министра инфраструктуры Украины.

Представители ООН заявили, что отставание является свидетельством успеха зерновой сделки, ведь прибывает больше судов, чем кто-либо со стороны ООН прогнозировал. При этом недостаточная подготовка некоторых экипажей и судовладельцев также привела к тому, что некоторые суда не смогли пройти инспекцию, что увеличило нагрузку на инспекторов.





