РФ блокирует "зерновой коридор": количество выходов судов из украинских портов упало до антирекорда

В течение января количество выходов судов из украинских портов держалась на уровне 2,7, то есть в среднем это было по 2-3 корабля в день - это один из самых низких показателей за все месяцы существования "зерновой инициативы".

Об этом сообщает Минагрополитики.

Такой показатель обусловлен искусственным блокированием работы зернового коридора со стороны российских инспекторов.

"Однако за последние дни, по состоянию на конец января, ситуация ухудшается и суточное количество судов упало до 2,5. Это антирекордный показатель", - отметили в министерстве.

"Несмотря на это, средний тоннаж отправок на одном судне в январе сохранился на уровне 37 тыс. тонн, что является лучшим показателем за время работы коридора. Но на общее количество отправок в январе это положительно не повлияло. Так, по коридору за первый месяц нового года выехало лишь 2,4 млн тонн зерна, тогда как в сентябре и октябре это было более 4 млн тонн", - отчитываются в министерстве.

Пшеницы в январе отправлено 540 тыс тонн, из них в Африку - 61 тыс тонн.

Всего Украина уже отправила в рамках зерновой инициативы 675 судов с грузом в 18,4 млн тонн. Доля Африки составляет 2,3 млн тонн, Азии - 5,1 млн тонн, Европы - 7,5 млн тонн, Ближнего Востока - 3,4 млн тонн.

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Напоминаем:

На въезде и выезде в черноморские порты Украины образовалась очередь из 120 судов, а время инспекции судов выросло до 10-15 дней из-за недостаточного количества инспекторов.

Экономическая правда