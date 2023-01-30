Toyota третий год подряд продала больше всего автомобилей в мире

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp продал 10,5 миллионов автомобилей в 2022 году, защитив звание самого продаваемого автопроизводителя в мире третий год подряд.

Об этом пишет Reuters.

Глобальные продажи группы, включая подразделение грузовых автомобилей Hino Motors и производителя малолитражек Daihatsu, снизились на 0,1%, поскольку рекордные продажи за рубежом в 8,6 млн автомобилей помогли компенсировать падение на внутреннем рынке на 9,6% до 1,9 миллиона.

Конкурент Volkswagen Group в начале этого месяца сообщил о самых низких продажах за последние десять лет - 8,3 млн автомобилей, поскольку карантинные ограничения из-за COVID-19 в Китае и война в Украине ослабили цепочки поставок.

"Несмотря на то, что некоторые ограничения поставок, связанные с чипами, остаются и для Toyota, японский автопроизводитель заявил, что высокий спрос в Азии, увеличение производственных мощностей и оптимизация в Азии и Северной Америке помогли ему увеличить мировое производство на 5% в 2022 году.

В ноябре Toyota пересмотрела свой прогноз производства на текущий финансовый год до конца марта до 9,2 млн автомобилей с 9,7 млн", - пишет агентство.

Напомним:

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Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp заявил, что может выпустить до 10,6 миллиона автомобилей в этом году, предупредив при этом о риске снижения своего прогноза из-за возможного влияния таких проблем, как дефицит запчастей и COVID-19.

Автомобильный производитель Toyota заявил о рекордном объеме производства в ноябре, зато предупреждает о возможных сбоях с поставками из-за нехватки чипов и всплеска коронавируса.

Экономическая правда