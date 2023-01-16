Toyota прогнозирует выпуск более 10 миллионов автомобилей в 2023 году

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp заявил, что может выпустить до 10,6 миллиона автомобилей в этом году, предупредив при этом о риске снижения своего прогноза из-за возможного влияния таких проблем, как дефицит запчастей и COVID-19.

Об этом пишет Reuters.

В прошлом месяце Toyota сохранила прогноз производства в 9,2 миллиона автомобилей на этот финансовый год, который продлится до марта с апреля 2022 года.

В ноябре она снизила предыдущий прогноз производства 9,7 миллиона автомобилей в этом финансовом году из-за последствий роста материальных затрат и постоянного дефицита полупроводников.

Напомним:

Автомобильный производитель Toyota заявил о рекордном объеме производства в ноябре, зато предупреждает о возможных сбоях с поставками из-за нехватки чипов и всплеска коронавируса.

Экономическая правда