Toyota попередила про можливі збої в постачанні через брак мікросхем та коронавірус

Автомобільний виробник Toyota заявив про рекордний обсяг виробництва в листопаді, натомість попереджає про можливі збої з постачанням через брак чипів та сплеск коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія заявила, що випустила 833 104 автомобілі минулого місяця, що на 1,5% більше, ніж роком раніше. Глобальні продажі зросли на 2,9% до 796 484 одиниць.

Агентство зазначає, що обсяг виробництва транспортних засобів відображає стабільний попит у таких регіонах, як Північна Америка, і відновлення порівняно з роком раніше, коли інфекція коронавірусу у Південно-Східній Азії порушила ланцюги поставок.

Автомобільна промисловість все ще страждає від нестачі чіпів та інших автомобільних запчастин та зіткнеться з проблемами, пов’язаними зі швидким поширенням випадків Covid у Китаї.

На початку листопада Toyota скоротила свій глобальний план виробництва на фінансовий рік до березня, дотримуючись консервативного прогнозу прибутку через брак мікросхем.

У заяві компанії вказано, що внутрішній випуск Toyota у листопаді знизився на 3,3% порівняно з роком раніше до 266 174 одиниць, тоді як за кордоном виробництво зросло на 3,8% до 566 930 одиниць.

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Включаючи авто, зібрані дочірніми Daihatsu Motor і Hino Motors, виробництво і продаж склали 982 552 одиниці і 884 112 одиниць відповідно.

Економічна правда