Третий день падения: индийская Adani потеряла уже $71 миллиард

Акции большинства компаний индийской Adani Group продолжили в понедельник третий день падения и сократили капитализацию компании на 71 млрд долларов по сравнению с прошлой неделей.

Об этом сообщает Bloomberg.

Несмотря на то, что индийский конгломерат в течение выходных пытался опровергнуть обвинения в мошенничестве со стороны американской Hindenburg Research. Трехдневная распродажа акций уничтожила около 71 млрд долл рыночной стоимости на фоне продажи акций флагмана Adani, которая должна была бы подчеркнуть подъем магната на мировом рынке.

Хотя Adani Group назвала обвинения Hindenburg безосновательными и атакой на саму Индию, отчет последнего озвучил давние беспокойства инвесторов относительно корпоративного управления конгломерата. Эта ситуация также угрожает ослабить общее доверие к Индии, которая до недавнего времени была главным инвестиционным направлением для крупнейших инвестбанков, и ускорить смещение в сторону вновь открывающегося Китая.

Хотя в понедельник распродажа акций продолжилась, и акции Adani Total Gas Ltd. и Adani Transmission Ltd. снова упали на 20%, среди трейдеров появились признаки разногласий. Например, на 12:20 в Мумбаи 6 из 10 акций группы Adani продолжили падение, зато акции Adani Enterprises выросли на 4% после предыдущего скачка на 10%.

Падение котировок долларовых облигаций компаний Adani Group ускорилось в понедельник. Облигация Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. с погашением в 2027 году упала на 6,2 цента. По меньшей мере четыре облигации группы упали до уровня ниже 70% номинальной цены, что свидетельствует о растущем беспокойстве относительно кредитоспособности.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

Продажа акций индийской Adani Enterprises на сумму 2,5 млрд долларов остается по графику по запланированной цене эмиссии, однако банкиры рассматривают возможность внесения изменений в связи с падением акций группы на рынке.

Состояние индийского миллиардера, самого богатого бизнесмена Азии Гаутама Адани за два дня сократилось почти на $45 млрд из-за падения акций его компании Adani Group.

Акции резко упали после негативного отчета американской компании Hindenburg Research.

Так, 24 января американская компания опубликовала отчет по результатам двухлетнего расследования о многочисленных обвинениях в корпоративных злоупотреблениях компаний магната.





