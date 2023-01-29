Індійська Adani запевняє, що продаж акцій на 2,5 мільярда доларів відбуватиметься без зміни ціни 

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Продаж акцій індійської Adani Enterprises на суму 2,5 млрд доларів залишається за графіком за запланованою ціною емісії, проте банкіри розглядають можливість внесення змін у зв'язку з падінням акцій групи на ринку.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, банкіри, які брали участь в угоді, розглядали можливість продовження продажу або зниження ціни на цілих 10% випуску після того, як акції Adani впали після звіту американської компанії Hindenburg Research.

Adani Group натомість заявляє, що немає ніяких змін ні в графіку, ні в ціні випуску.

Перший день роздрібних торгів акцій Adani Group привернув увагу близько 1% від запланованої кількості передплатників, що викликало занепокоєння щодо того, чи зможе.

Згідно з даними біржі, переважно роздрібні інвестори купили близько 470 160 з 45,5 млн акцій, що були запропоновані.

Adani встановив мінімальну ціну 3 112 рупій ($38,22) за акцію і верхню межу в 3 276 рупій, що значно вище за ціну закриття на рівні 2 761,45 рупій у п'ятницю.

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Нагадаємо:

Статки індійського мільярдера, найбагатшого бізнесмена Азії Гаутама Адані за два дні скоротились майже на $45 млрд через падіння акцій його компанії Adani Group.

Акції різко впали після негативного звіту американської компанії Hindenburg Research.

Так, 24 січня американська компанія опублікувала звіт за результатами дворічного розслідування про чисельні звинувачення у корпоративних зловживаннях компаній магната.















