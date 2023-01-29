Все разделы
Укр / Рус

Украина и США обсудили механизм аудита американской помощи - Кубраков

Воскресенье, 29 января 2023, 16:53 - Игорь Пилипив

Представители правительств США и Украины обсудили механизмы и процедуры прозрачности и подотчетности использования средств и помощи, которую Украина получает для восстановления и послевоенного восстановления.

Об этом рассказал Вице-премьер-министр по восстановлению - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

"В ходе аудита американской помощи в Киеве находились инспекторы Минобороны, Государственного департамента США и USAID (Office of Inspector General).

Во время встречи обсудили механизмы и процедуры прозрачности и подотчетности использования средств и помощи, которую Украина получает для восстановления и послевоенного восстановления", - сообщил министр. 

Кубраков добавил, что украинская сторона предложила создать соответствующий механизм по аудиту помощи Соединенных Штатов для проектов восстановления совместно с U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO).

Также несколько недель назад Кабмином принято решение о создании Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Одной из задач Агентства - разработка механизма координации и подотчетности донорской помощи, в том числе и через имплементацию процедур закупок международных финансовых институтов.

По словам Кубракова, сейчас важно получить доступ к механизмам прямых закупок у производителей, ведь это экономит государственным предприятиям миллиарды гривен.

ВИДЕО ДНЯ

Так, благодаря прямым контрактам Укрзализныци с американским Exxon Mobile или польским Orlen за несколько месяцев удалось преодолеть дефицит топлива, сложившийся весной. 

Напомним:

Кабинет министров назначил заместителя министра инфраструктуры Мустафу Найема главой новосозданного Агентства восстановления и инфраструктурных проектов.

13 января правительство создало на базе Госагентства инфраструктурных проектов и Госагентства автомобильных дорог

США Мининфраструктуры Кабмин
Материалы по теме
ФРС планирует снизить темпы повышения ставки из-за замедления инфляции 29 января 2023, 13:24
Турция и ОАЭ могут потерять доступ к рынку США за несоблюдение санкций - СМИ 28 января 2023, 15:57
США, Нидерланды и Япония договорились об ограничениях для производства микросхем в Китае – СМИ 28 января 2023, 10:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте