Украина и США обсудили механизм аудита американской помощи - Кубраков

Представители правительств США и Украины обсудили механизмы и процедуры прозрачности и подотчетности использования средств и помощи, которую Украина получает для восстановления и послевоенного восстановления.

Об этом рассказал Вице-премьер-министр по восстановлению - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

"В ходе аудита американской помощи в Киеве находились инспекторы Минобороны, Государственного департамента США и USAID (Office of Inspector General).

Во время встречи обсудили механизмы и процедуры прозрачности и подотчетности использования средств и помощи, которую Украина получает для восстановления и послевоенного восстановления", - сообщил министр.

Кубраков добавил, что украинская сторона предложила создать соответствующий механизм по аудиту помощи Соединенных Штатов для проектов восстановления совместно с U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO).

Также несколько недель назад Кабмином принято решение о создании Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Одной из задач Агентства - разработка механизма координации и подотчетности донорской помощи, в том числе и через имплементацию процедур закупок международных финансовых институтов.

По словам Кубракова, сейчас важно получить доступ к механизмам прямых закупок у производителей, ведь это экономит государственным предприятиям миллиарды гривен.

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Так, благодаря прямым контрактам Укрзализныци с американским Exxon Mobile или польским Orlen за несколько месяцев удалось преодолеть дефицит топлива, сложившийся весной.

Напомним:

Кабинет министров назначил заместителя министра инфраструктуры Мустафу Найема главой новосозданного Агентства восстановления и инфраструктурных проектов.

13 января правительство создало на базе Госагентства инфраструктурных проектов и Госагентства автомобильных дорог