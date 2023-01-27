В Одесской области все еще сложная ситуация со светом – ДТЭК

В результате последней ракетной атаки энергетическая инфраструктура Одесской области получила значительные повреждения, из-за чего в регионе применяются экстренные отключения света.

Об этом заявили в ДТЭК.

"К сожалению, разрушения очень значительные, поэтому работы по восстановлению продлятся как минимум до конца января. До их завершения Одесская область не сможет вернуться к стабилизационным графикам", - отметили в компании.

"Сейчас прилагаем максимум усилий, чтобы давать свет жителям Одессы и близлежащих населенных пунктов хотя бы по несколько часов в сутки. Менее сложная ситуация с электроснабжением в Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском, Раздельнянском, Березовском и Подольском районах, благодаря чему там удается давать свет примерно 4 часа в сутки", - добавили в ДТЭК.

Отмечается, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия вражеской атаки.

Напомним:

В результате ракетной атаки РФ есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения: самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

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В результате удара РФ ракетами и дронами по энергоинфраструктуре есть попадания и повреждения оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. Дефицит в системе значительный.

После аварийных отключений света постепенно возвращаются плановые графики.

В Одессе по состоянию на 15:00 четверга удалось запитать все больницы, котельные, насосные станции и другую критическую инфраструктуру города.

Экономическая правда