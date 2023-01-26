Самая сложная ситуация со светом в Киевской, Одесской и Винницкой областях – Галущенко

В результате ракетной атаки РФ есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения: самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

Об этом сообщил в Facebook министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Сегодня враг вновь обстрелял объекты энергетики, пытаясь вызвать системный сбой в энергосистеме Украины.

Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях", - написал министр.

По его словам, энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить энергоснабжение.

Напомним:

Энергетики экстренно отключают энергоснабжение в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы российских ракетных ударов.

В результате российского обстрела в четверг были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры в Одесской области.

В результате ракетных ударов по Киевской области есть попадание в энергетический объект.

Экономическая правда