Самая сложная ситуация со светом в Киевской, Одесской и Винницкой областях – Галущенко
В результате ракетной атаки РФ есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения: самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях.
Об этом сообщил в Facebook министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Сегодня враг вновь обстрелял объекты энергетики, пытаясь вызвать системный сбой в энергосистеме Украины.
Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях", - написал министр.
По его словам, энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить энергоснабжение.
Напомним:
Энергетики экстренно отключают энергоснабжение в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы российских ракетных ударов.
В результате российского обстрела в четверг были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры в Одесской области.
В результате ракетных ударов по Киевской области есть попадание в энергетический объект.
Экономическая правда