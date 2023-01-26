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В Одессе восстановили электроснабжение критической инфраструктуры

Четверг, 26 января 2023, 15:31 - Алексей Павлыш

В Одессе по состоянию на 15:00 удалось запитать все больницы, котельные, насосные станции и другую критическую инфраструктуру города.

Об этом сообщает ДТЭК.

В компании заявляют, что ситуация очень сложная, поэтому в Одесской области и в дальнейшем действуют экстренные отключения света.

Энергетики работают над стабилизацией ситуации.

Напомним:

В результате ракетной атаки РФ есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения: самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

В результате удара РФ ракетами и дронами по энергоинфраструктуре есть попадания и повреждения оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. Дефицит в системе значительный.

После аварийных отключений света постепенно возвращаются плановые графики.

Экономическая правда

Одесса электроэнергия энергетика ДТЭК война
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