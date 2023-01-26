В Одессе восстановили электроснабжение критической инфраструктуры
В Одессе по состоянию на 15:00 удалось запитать все больницы, котельные, насосные станции и другую критическую инфраструктуру города.
Об этом сообщает ДТЭК.
В компании заявляют, что ситуация очень сложная, поэтому в Одесской области и в дальнейшем действуют экстренные отключения света.
Энергетики работают над стабилизацией ситуации.
Напомним:
В результате ракетной атаки РФ есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения: самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях.
В результате удара РФ ракетами и дронами по энергоинфраструктуре есть попадания и повреждения оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. Дефицит в системе значительный.
После аварийных отключений света постепенно возвращаются плановые графики.
Экономическая правда