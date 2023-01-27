Рекордный рост акций производителя предметов роскоши LVMH приостановился: причина

Рекордный рост акций Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ненадолго остановился в пятницу - обновленные данные о продажах компании за четвертый квартал вызвали некоторое разочарование из-за влияния китайских перебоев.

Об этом пишет Reuters.

Компания, которая владеет десятками люксовых брендов, включая дома моды Louis Vuitton и Dior, поздно вечером в четверг сообщила, что ее продажи выросли на 9% в четвертом квартале, поскольку покупатели в Европе и США расщедрились во время праздничного сезона, что помогло частично компенсировать перебои, вызванные COVID-19 в Китае.

Но некоторые аналитики сосредоточились на марже, затмив блеск роста продаж в четвертом квартале.

Акции компании сначала упали в пятницу, но к 09:56 по Гринвичу выросли примерно на 0,6%.

Финансовый директор LVMH Жан-Жак Гиони заявил в четверг, что компания решила сохранить маркетинговые инвестиции во втором полугодии на уровне 30% выше, чем в предыдущем году, несмотря на более низкий рост доходов, но не ожидала такого резкого спада бизнеса в Китае в декабре.

Среди громких маркетинговых событий - поглощение Dior лондонского Harrods во время праздников, а также показ мод в Египте, декорациями для которого служили пирамиды.

В конце года индустрия роскоши в Китае получила удар из-за локдаунов, за которыми последовал всплеск инфекций, когда они были отменены.

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Ожидается, что индустрия роскоши станет одним из крупнейших победителей от ослабления ограничений, которые месяцами сдерживали покупателей от посещения магазинов в Китае.

Напомним:

Акции Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) поднялись до нового рекордного максимума, в результате чего рыночная капитализация группы впервые достигла 400 миллиардов евро.

Илон Маск перестал быть самым богатым человеком мира после стремительного падения стоимости акций его компании Tesla в этом году из-за споров с приобретением Twitter.

Маска вытеснил с первого места Бернар Арно, исполнительный директор группы компаний LVMH Moet Hennessy Moet Hennessy Louis Vuitton, крупнейшего в мире производителя предметов роскоши.

Экономическая правда