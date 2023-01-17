Крупнейший производитель предметов роскоши LVMH впервые достиг капитализации в 400 миллиардов евро

reuters

Акции Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) поднялись до нового рекордного максимума во вторник, в результате чего рыночная капитализация группы впервые достигла 400 миллиардов евро.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что LVMH закрепила свое лидерство в качестве самой дорогой компании Европы.

"Как и другие компании в сфере роскоши, которые сильно зависят от Китая, LVMH выиграла в этом году от быстрого восстановления второй крупнейшей экономики мира. Однако некоторые аналитики заявили, что дальнейший прирост стоимости акций может стать более трудным для достижения", - пишет агентство.

Согласно расчетам Reuters, основанным на данных Refintiv, акции выросли на 0,4% до исторического максимума в 795,7 евро, что дало группе рыночную стоимость чуть выше 400 миллиардов евро.

К 08:46 по Гринвичу они изменили курс и подешевели на 0,5%.

Ранее в этом месяце глава группы LVMH Бернар Арно провел перестановки в топ-менеджменте группы, назначив свою дочь Дельфину на должность руководителя Christian Dior и назвав нового босса Louis Vuitton.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Арно оценивается в 186 млрд долл - он является самым богатым человеком мира. Далее идут Илон Маск (132 млрд долл) и Джефф Безос (121 млрд долл).

Напомним:

Илон Маск перестал быть самым богатым человеком мира после стремительного падения стоимости акций его компании Tesla в этом году из-за споров с приобретением Twitter.

Маска вытеснил с первого места Бернар Арно, исполнительный директор группы компаний LVMH Moet Hennessy Moet Hennessy Louis Vuitton, крупнейшего в мире производителя предметов роскоши.

Экономическая правда