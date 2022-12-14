Маск уже не самый богатый человек мира – уступил Бернару Арно 

Илон Маск перестал быть самым богатым человеком мира после стремительного падения стоимости акций его компании Tesla в этом году из-за споров с приобретением Twitter.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на рейтинги Forbes и Bloomberg Billionaire Index.

Маска вытеснил с первого места Бернар Арно, исполнительный директор группы компаний LVMH Moet Hennessy Moet Hennessy Louis Vuitton, крупнейшего в мире производителя предметов роскоши. По данным

Арно контролирует около половины LVMH, выручка которой в 2021 году составила 64,2 млрд евро. По данным Forbes, состояние Бернара Арно оценивается в 188 млрд долл.

Илон Маск является главой и крупнейшим акционером компании Tesla, его доля составляет около 14%. В октябре он завершил сделку по поглощению социальной сети Twitter за 44 млрд долларов. По данным Forbes, сейчас состояние Маска составляет около 178 млрд долларов.

Дэн Айвз из инвестиционной компании Wedbush Securities заявил, что "цирк" вокруг сделки с Twitter повлиял на цену акций Tesla.

"Маск превратился в глазах Wall Street из супергероя для акций Tesla в злодея, поскольку с каждым его твитом растет негативное влияние", - сказал он в комментарии BBC. "Маск - это Tesla, а Tesla - это Маск".

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Напоминаем:

В конце октября миллиардер Илон Маск приобрел соцсеть Twitter после месяцев переговоров. Этому последовало сокращение половины штата компании и самостоятельное увольнение еще части сотрудников из-за новых условий работы под руководством Маска.

Кроме того, с момента, как миллиардер возглавил платформу, регулятор ЕС нарастил обеспокоенность соблюдением условий безопасности пользователей из-за ослабления модерации контента.