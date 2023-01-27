Пакистан планирует в апреле начать импорт нефти из России

Пакистан и РФ окончательно согласуют все коммерческие условия сделки, включая использование валюты, отличной от доллара, для продажи более дешевой нефти Исламабаду. К апрелю РФ начнет поставки.

Об этом заявил министр нефти Пакистана Мусадик Малик, пишет местное издание The News.

"В марте все коммерческие условия соглашения с Россией будут окончательно согласованы, после чего дешевая нефть начнет поступать в Пакистан. Это будет выгодно для обеих стран", - сказал Малик.

"По соглашению с Россией, Пакистан также начал работу над разработкой целостного плана энергетической безопасности, который будет реализован до конца этого года, включающий импорт сжиженного природного газа (СПГ), трубопроводного газа и других нефтепродуктов", - пишет издание

"Нефть, СПГ, газ, бензин и другие виды топлива будут включены в эту стратегию, и ожидается, что это повысит энергетическую безопасность Пакистана и обеспечит поставки топлива по доступным ценам", - добавил министр.

Он отметил, что сейчас российские компании не имеют газа для экспорта в Пакистан, но на следующий зимний сезон, согласно другому соглашению, Пакистан сможет покупать спотовые партии СПГ у двух компаний, определенных российским правительством.

Напомним:

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Россия и Пакистан концептуально договорились о поставках в республику российской нефти и нефтепродуктов.

Сообщалось, что Россия будет продавать нефть Пакистану по сниженной цене, а также - бензин и дизельное топливо со скидкой.

Экономическая правда