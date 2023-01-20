В РФ говорят о "концептуальных договоренностях" о поставках нефти Пакистану

Россия и Пакистан концептуально договорились о поставках в республику российской нефти и нефтепродуктов.

Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников, пишет "Коммерсантъ".

"Достигнуты концептуальные договоренности по поставкам нефти и нефтепродуктов в Пакистан, сделан большой задел в части энергетики и энергомашиностроения", - сказал Мочальников на заседании межправительственной комиссии двух стран.

По его словам, стороны обсудили оставшиеся у Пакистана вопросы к проекту "Пакистанский поток".

Соглашение между Россией и Пакистаном о строительстве "Пакистанского потока" было заключено в 2015 году. Сроки переносились, в том числе из-за санкций против российских компаний "Ростех" и ТМК, которые должны были участвовать в реализации проекта.

Газопровод должен связать терминалы по приему СПГ в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями в округе Касур на севере страны. Его протяженность составит около 1,1 тыс. км, пропускная способность - 12,3 млрд куб. м в год.

Перед этим министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия готова подписать корпоративные документы о строительстве газопровода "Пакистанский поток".

Напомним:

Сообщалось, что Россия будет продавать нефть Пакистану по сниженной цене, а также - бензин и дизельное топливо со скидкой.

Экономическая правда