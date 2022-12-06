РФ будет продавать Пакистану нефть, бензин и дизтопливо со скидкой

Россия будет продавать нефть Пакистану по сниженной цене, а также - бензин и дизельное топливо со скидкой.

Об этом заявил государственный министр нефти Пакистана Мусаддик Малик на брифинге в Исламабаде, пишет Reuters.

Министр не уточнил цену на российскую нефть со скидкой и не сказал, будет ли импорт соответствовать ограничениям в 60 долларов за баррель, введенным странами G7 и ЕС на российскую нефть с этой недели из-за вторжения России в Украину.

По словам пакистанского чиновника, правительство РФ также предложило Пакистану начать переговоры о долгосрочных контрактах на покупку сжиженного природного газа (СПГ).

Он добавил, что Исламабад уже ведет переговоры с российскими частными компаниями об импорте СПГ.

В связи с истощением местных запасов газа Пакистан начал нормировать поставки газа населению и коммерческим потребителям. Местные СМИ также сообщают, что поставки нефти остаются нестабильными из-за трудностей с оплатой импорта.

"Нефть и энергия составляют наибольшую часть счета за импорт Пакистана.

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Из-за валютных резервов, которые по состоянию на 25 ноября составляли лишь 7,5 миллиарда долларов, что едва хватает на чуть более месяца импорта, и растущего дефицита текущего счета платежного баланса, экономика Пакистана сталкивается с кризисом платежного баланса.

Москва и Исламабад также длительное время без особого успеха работают над проектом газопровода", - пишет Reuters.

Экономическая правда