МВФ может предоставить Украине многолетний пакет помощи на сумму до $16 миллиардов – Bloomberg

МВФ изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи на сумму до 16 миллиардов долларов, который поможет покрыть потребности страны и станет катализатором для увеличения международного финансирования.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников, реализация программы зависит от ряда условий, среди которых поддержка стран "Большой семерки", а также доноров и кредиторов Украины, которые гарантируют стабильность долга страны.

По словам источников, которые говорили на условиях анонимности, план также потребует изменений в правилах кредитования МВФ, чтобы фонд мог предоставлять кредиты разрушенной войной стране.

А правительство в Киеве должно будет взять на себя обязательства по ряду политик, в дополнение к успешному завершению четырехмесячной программы МВФ, утвержденной в прошлом году.

По словам источников, если программа, рассчитанная на три-четыре года, общей стоимостью от 14 до 16 миллиардов долларов, будет одобрена, то в первый год на нее будет выделено от 5 до 7 миллиардов долларов.

По их словам, есть надежда, что план будет согласован до конца марта, а первый транш поступит в лучшем случае уже в апреле. Ожидается, что это также будет способствовать увеличению финансовой поддержки страны со стороны государственных и частных кредиторов.

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МВФ "продолжает тесно сотрудничать" с Украиной, заявили в Фонде в ответ на вопрос Bloomberg News, добавив, что это сотрудничество "может проложить путь к полноценной программе", не уточняя деталей, таких как потенциальный размер кредита.

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Напомним:

Руководство Международного валютного фонда одобрило Мониторинговую программу с привлечением Совета фонда для Украины, которая продлится 4 месяца и станет предпосылкой к новой программе финансирования МВФ.

Мониторинговая программа с участием совета директоров для Украины (PMB), которую окончательно утвердил МВФ 19 декабря, в случае ее успешного прохождения в марте 2023 года может смениться большой программой с финансированием.

Экономическая правда