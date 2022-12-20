МВФ одобрил новую четырехмесячную программу для Украины: что она предусматривает
Руководство Международного валютного фонда одобрило Мониторинговую программу с привлечением Совета фонда для Украины, которая продлится 4 месяца и станет предпосылкой к новой программе финансирования МВФ.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
В понедельник, 19 декабря, Совет исполнительных директоров МВФ обсудил принятую руководством МВФ Мониторинговую программу с привлечением Совета фонда для Украины. Она базируется на рамочных макроэкономических параметрах, согласованных с МВФ, и направлена на помощь Украине в поддержке макроэкономической и финансовой стабильности.
Программа предусматривает ряд мер для усиления мобилизации доходов госбюджета, оживления внутреннего долгового рынка, укрепления финансового сектора и повышения прозрачности и эффективности управления в секторе государственных предприятий.
"Учитывая наличие макроэкономической рамки, подтвержденной МВФ, Украина рассчитывает, что утверждение программы сможет предоставить нашим партнерам уверенность и оптимальные условия для обеспечения достаточной ритмичности финансовых поступлений в условиях значительных потребностей в платежном балансе и государственном бюджете", - отмечает глава НБУ Андрей Пышный. Он отметил, что НБУ готов выполнить все взятые на себя обязательства по программе.
В рамках обновления стратегии финансового сектора НБУ вместе с экспертами МВФ разработает принципы оценки качества активов и проведения стресс-тестов для банков. Это является одним из структурных маяков Мониторинговой программы для Украины. Программа предусматривает комплекс мер для сдерживания эмиссионного финансирования бюджета в следующем году.
Программа продлится 4 месяца и не будет предусматривать непосредственно финансовой помощи, однако является необходимой предпосылкой для перехода к новой долгосрочной программе расширенного финансирования МВФ.
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Напоминаем:
Миссия МВФ по итогам работы 17-20 октября в Вене с представителями Украины заявила о продуктивных дискуссиях и продолжении работы над мониторинговой программой с участием Совета директоров.