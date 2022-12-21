МВФ может выйти на большую программу с Украиной с финансированием в марте – Рашкован

Мониторинговая программа с участием совета директоров для Украины (PMB), которую окончательно утвердил МВФ 19 декабря, в случае ее успешного прохождения в марте 2023 года может смениться большой программой с финансированием.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован на ежегодной конференции ассоциации "Профессиональное правительство" (PGA), пишет "Интерфакс-Украина".

"Надеемся в марте выйти на большую программу, которая уже будет частью процесса реконструкции и будет помогать построить "макрофреймворк" для других доноров", - сказал Рашкован.

Он добавил, что в утвержденной PMB содержатся условия, которые должны продемонстрировать другим донорам и партнерам, что Украина способна "не только воевать с Россией во время войны, но и в таких сложных условиях внедрять изменения в своей политике, чтобы делать макрокоррекцию, приводить экономическую ситуацию больше в порядок, уменьшать бюджетный дефицит, не позволять монетарного финансирования в следующем году, работать больше с донорами".

"Уровень неопределенности очень высокий, но программа на четыре месяца, во время них мы должны показать, что Украина способна реализовывать сложные программы", - добавил Рашкован.

По его словам, Международный валютный фонд, в отличие от многих других международных финансовых организаций, не является банком развития, но "работает над созданием макрорамки, в которой можно что-то планировать" и которую аутсорсят другие доноры и кредиторы.

Так, речь идет о контроле над макроэкономической, бюджетной, фискальной, монетарной политиками.

ВИДЕО ДНЯ

"Чтобы МВФ мог их заверить, что правительство будет проводить политики, которые смогут поддержать реконструкцию", - резюмировал заместитель исполнительного директора фонда.

При этом, говоря о Плане восстановления Украины, Рашкован призвал перестать говорить о больших оценках ее стоимости - $350 млрд, $750 млрд, $1 трлн, а заняться меньшими, но конкретными пилотными проектами.

"Надо перестать говорить о таких больших деньгах, они никого не привлекают, они только создают очень большой страх, что это очень большие деньги, которых никто не может найти.

Поэтому нам надо начинать небольшие пилоты по реконструкции небольших городов - Макаров, Бородянка, Гостомель", - считает он.

Рашкован также сказал, что не верит в "большой план Маршалла для Украины", потому что это другая инфраструктура финансовой помощи в мире, но верит в координацию, в которой участие Украины является ключевым.

В то же время он призвал "довериться и полюбить институты", говоря о создании института восстановления как имплементационного механизма с участием накопленного в мире опыта таких институтов, желательно максимально неполитизированного.

"Без институтов не сможем ничего построить: это не дело нескольких людей, которые на коленке будут решать процессы реконструкции, а тысячи и тысячи проектов на многие годы по всей стране", - заявил он.

Читайте также: Программа МВФ военного времени: о чем власти договариваются с фондом

Напомним:

Руководство Международного валютного фонда одобрило Мониторинговую программу с привлечением Совета фонда для Украины, которая продлится 4 месяца и станет предпосылкой к новой программе финансирования МВФ.

Экономическая правда