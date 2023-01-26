Днепропетровщина также возвращается к стабилизационным графикам отключений – ДТЭК

Энергетики стабилизировали ситуацию после последней атаки врага и вернули Днепропетровскую область к графикам отключений.

Об этом сообщили в ДТЭК.

После обстрелов ситуация все еще сложная, поэтому потребителей попросили умеренно использовать мощные приборы, чтобы не перегружать энергосети.

Напомним:

В результате ракетной атаки РФ есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения: самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

В результате удара РФ ракетами и дронами по энергоинфраструктуре есть попадания и повреждения оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. Дефицит в системе значительный.

После аварийных отключений света постепенно возвращаются плановые графики.

ВИДЕО ДНЯ

На Киевщине энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после последней атаки оккупантов и вернуться к графикам стабилизационных отключений.