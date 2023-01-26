Днепропетровщина также возвращается к стабилизационным графикам отключений – ДТЭК
Энергетики стабилизировали ситуацию после последней атаки врага и вернули Днепропетровскую область к графикам отключений.
Об этом сообщили в ДТЭК.
После обстрелов ситуация все еще сложная, поэтому потребителей попросили умеренно использовать мощные приборы, чтобы не перегружать энергосети.
Напомним:
В результате ракетной атаки РФ есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения: самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях.
В результате удара РФ ракетами и дронами по энергоинфраструктуре есть попадания и повреждения оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. Дефицит в системе значительный.
После аварийных отключений света постепенно возвращаются плановые графики.
На Киевщине энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после последней атаки оккупантов и вернуться к графикам стабилизационных отключений.
Экономическая правда