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Киев и область возвращаются к стабилизационным графикам отключений света

Четверг, 26 января 2023, 15:18 - Алексей Павлыш

На Киевщине энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после последней атаки оккупантов и вернуться к графикам стабилизационных отключений.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В то же время, ситуация в энергосистеме все еще сложная, поэтому потребителей просят не включать одновременно несколько мощных приборов.

Напомним:

В результате ракетной атаки РФ есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения: самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

В результате удара РФ ракетами и дронами по энергоинфраструктуре есть попадания и повреждения оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. Дефицит в системе значительный.

После аварийных отключений света постепенно возвращаются плановые графики.

Экономическая правда

Киев электроэнергия ДТЭК энергетика война
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