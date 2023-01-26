В Одесской области россияне повредили два объекта энергетической инфраструктуры
Четверг, 26 января 2023, 10:33 -
В результате российского обстрела в четверг были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры в Одесской области.
Об этом сообщил глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук.
"Уже есть информация о повреждении 2 объектов критической энергетической инфраструктуры Одесской области. Пострадавших нет", - передает пресс-служба Одесской РВА.
В то же время враг продолжает осуществлять ракетный обстрел, над территорией Одесской области и Одесского района работает ПВО.
Напоминаем:
В результате ракетной атаки в ночь со среды на четверг российские войска попали в объект энергетической инфраструктуры в Запорожской области.