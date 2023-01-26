В Одесской области россияне повредили два объекта энергетической инфраструктуры

В результате российского обстрела в четверг были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

"Уже есть информация о повреждении 2 объектов критической энергетической инфраструктуры Одесской области. Пострадавших нет", - передает пресс-служба Одесской РВА.

В то же время враг продолжает осуществлять ракетный обстрел, над территорией Одесской области и Одесского района работает ПВО.

Напоминаем:

В результате ракетной атаки в ночь со среды на четверг российские войска попали в объект энергетической инфраструктуры в Запорожской области.