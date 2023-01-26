Ракетная атака: на Киевщине есть попадание в энергетический объект – ОВА

В результате ракетных ударов по Киевской области есть попадание в энергетический объект.

Об этом заявила Киевская областная военная администрация.

"С ночи враг терроризирует Киевскую область. Ночная атака дронов утром сменилась ракетными ударами. Силы ПВО отработали достойно.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что предварительно есть информация о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, частных и многоэтажных домов, автомобилей жителей в некоторых районах области. Преимущественно это выбитые окна, поврежденные крыши и фасад.

На местах работают все необходимые экстренные службы. Последствия массированных атак устанавливаются, добавили в администрации.

"Также есть попадание в энергетический объект.

Подчеркиваем, сейчас в области применены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений в настоящее время не действуют", - добавили в ОГА.

Напомним:

Энергетики экстренно отключают энергоснабжение в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях из-за угрозы российских ракетных ударов.

В результате российского обстрела в четверг были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Экономическая правда