Украинцы в 2022 перевели на личные карточки через Приватбанк более 2 триллионов

В течение 2022 украинцы осуществили почти миллиард переводов на личные карточки через Приватбанк.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Количество гривневых переводов на карты через Приват24 и сеть самообслуживания за год выросло на 9,2%.

По словам члена правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрия Мусиенко, сумма переводов, которыми украинцы поддержали друг друга в течение тяжелого военного года, выросла в полтора раза и превысила 2 трлн грн.

"Более 96% переводов на карту клиенты ПриватБанка делают через Приват24, при этом почти 1,3 миллиона клиентов пользуются для отправки р2р переводов сервисом переводов по номеру телефона, а не номером карты", - констатируют в финансовом учреждении.

Напоминаем:

В течение 2022 через терминалы Приватбанка украинцы безналично оплатили покупки на пол триллиона гривен.

В течение 2022 года украинцы сняли через торговые терминалы Приватбанка на кассах 18,2 миллиарда гривен.