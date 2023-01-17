Через термінали Приватбанку на касах у 2022 році зняли понад 18 мільярдів

Протягом 2022 року українці зняли через торгові термінали Приватбанку на касах 18,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба банку в Telegram.

Член правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв розповів, що найчастіше українці знімали готівку на касах продуктових магазинів та супермаркетів (72%), а також у аптеках (11%).

Найактивніше послугою користувалися у грудні – клієнти банку здійснили 2,06 млн операцій та зняли 3,3 млрд грн.

З початку війни мережа партнерів сервісу зросла втричі - з 6 до 19 тисяч. Середній чек зняття готівки на касі за 2022 рік зріс майже в 5 разів – із 314 до 1570 грн.

Нагадуємо:

ПриватБанк запустив програму пільгового кредитування малого та середнього бізнесу на купівлю електрогенераторів, систем безперебійного живлення та систем Starlink.