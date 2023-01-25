Через термінали Приватбанку в 2022 оплатили покупки на понад пів трильйона

Протягом 2022 року через термінали Приватбанку українці безготівково оплатили покупки на пів трильйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Попри війну, а скоріше враховуючи ті обмеження, які внесли воєнні дії в наше повсякденне життя, у 2022 році українці стали ще активніше оплачували покупки безготівкою", – йдеться в повідомленні.

Так, за рік через мережу торгових терміналів ПриватБанку українці сплатили покупок на 550 млрд грн – на 11% більше, ніж за підсумками 2021 року, коли через термінали банку оплатили покупки на 467 млрд грн.

Найбільше минулого року українці витрачали на харчі – 48% від загального обсягу витрат. Зокрема, обсяги безготівкових оплат в супермаркетах і продуктових магазинах зросли на 20% - із 221 до 265 млрд грн.

Також на 56% більше україні стали витрачати на АЗС – обсяг безготівкових оплат на пальне зріс до 23 млрд грн.

Оплати будівельних і господарських товарів зросли на 40% до 45 млрд грн, в аптеках купляли більше на 27% - на 37 млрд грн.

Витрати на купівлю електроніки та побутової техніки протягом року збільшились на 16% до 35 млрд грн. Оплати інших промислових товарів зросли на 5% – до 112 млрд грн.

Обсяги витрат на ресторани та кафе майже не змінились та становлять 33 млрд грн.

Нагадуємо:

Протягом 2022 року українці зняли через торгові термінали Приватбанку на касах 18,2 мільярда гривень.