Арестованные 50 миллионов со счетов российского производителя чая Greenfield передали на нужды ВСУ

Подольский райсуд Киева по ходатайству Подольской окружной прокуратуры Киева арестовал банковские счета российской чайной компании, а 52 млн грн, размещенные на них, переданы в пользу ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, следствие установило, что в Киеве и на территории других регионов Украины осуществляют деятельность предприятия, которые занимаются производством и продажей чая. Конечными бенефициарными владельцами компаний являются резиденты РФ.

"Деятельность этих компаний и подконтрольных им субъектов хозяйствования исследуется на предмет причастности к финансированию действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, и присвоения имущества (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Прокуратура не указывает название компании, но, согласно реестру, речь идет об ООО "Орими Украина" (изменила название на "ТС Трейд").

"Орими Украина" является производителем чая и натурального кофе - продукция выпускается под такими зарегистрированными и Украине торговыми марками, как "Greenfield", "TESS", "Принцесса Гита", "Принцесса Канди", "Принцесса Нури" и "Принцесса Ява", "Jardin", "Piazza del Caffe" и "Жокей".

Компания принадлежит родственнице российского бизнесмена - Веронике Касьяненко.

Смотрите подробнее о компании в видео ЭП:

Напомним:

АМКУ оштрафовал компанию "Орими Украина" (сменила название на "ТС Трейд") на 80 млн грн за предоставление неполных сведений об отсутствии связи конечного бенефициара с РФ.

Сообщалось, что АМКУ открыл дело в отношении ООО "ОРИМИ УКРАИНА" по факту вероятного введения в заблуждение относительно "непричастности к России".

Экономическая правда